Войска Российской Федерации пытаются прорваться на Донбасс. Поэтому самые ожесточенные бои сейчас идут в районе Изюма в Харьковской области на границе с Луганской областью.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник МВД Украины Вадим Денисенко.

"Ключевое направление - это условная ось от Изюма до Волновахи. Это ключевое направление, куда хотят двигаться россияне. Все время идут бои у Изюма, они пробуют прорваться на Донбасс, мы их сдерживаем. Это одни из ключевых боев, которые происходят сейчас. Параллельно это конечно еще Луганская область, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Мариуполь. Это наиболее тревожная ситуация, тревожные бои", - сказал он.

Что касается Херсона и области, то, по словам Денисенко, "мы отбросили вчера на Таврическом направлении россиян, насколько это было возможно".

"Сегодня они пробовали обстреливать Кривой Рог из артиллерии. Мы делаем все возможное, чтобы их отодвинуть, чтобы у них не было возможности обстреливать Криворожье", - добавил он.

Чиновник рассказал и о ситуации на Киевщине. Несмотря на то, что многие территории освобождены, Денисенко попросил украинцев не спешить домой.

"Понимаю, что хочется вернуться в свои дома, но пока надо подождать. Потому что огромное количество растяжек, огромное количество мин, мы фиксируем случаи, что минируют даже трупы. Поэтому сейчас это на самом деле опасно, не потому, что кто-то не хочет пустить кого-то домой, не переживайте, все, что сохранилось, все будет сохранено. Полиция, тероборона, нацгвардия, прочесывает квартал за кварталом, подвал за подвалом по всем освобожденным населенным пунктам. Как только можно будет вернуться, сразу будет предоставлено разрешение на это", - сказал Денисенко.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.