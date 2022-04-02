Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российско-оккупационные войска перебили газопровод под Северодонецком, из-за чего практически весь регион остался без газа.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

"Под Северодонецком россияне перебили газопровод. Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – примерно 60 тысяч абонентов", - сказал он.

В то же время Гайдай уточнил, что в общей сложности из-за аварии без газоснабжения остались 36 населенных пунктов или 131 944 абонента.

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