Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в ближайшие дни Украину ждут тяжелые бои с российскими войсками в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Военный губернатор Донецкой области уже призвал гражданских покинуть регион.

"В направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей – там собирается большая группировка войск Российской Федерации.

Останавливаться они не собираются. Задачи, которые ставит Путин, они никуда не исчезают.

Они будут производить перегруппировку. Желают на этом направлении создать большие проблемы для наших Вооруженных сил и мы также ожидаем, что там в ближайшее время будут ожесточенные бои за нашу территорию", - сказал Данилов.

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Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".