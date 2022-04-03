Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал всех гражданских выехать из области в более безопасный регион.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, есть большая вероятность, что ситуация в области будет усложняться: "Это очевидно".

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