Генштаб ВСУ опубликовал традиционную сводку с фронтов по состоянию на 18:00 воскресенья, 3 апреля.

Основные моменты:

Подтверждается отвод российских войск из района города Сум.

Россия перебрасывает подкрепления на Донбасс, производится перегруппировка.

РФ, вероятно, решила отказаться от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях.

В Черниговской области также завершается вывод войск РФ на территорию Беларуси. С собой россияне везут награбленное имущество украинцев.

В районе Харькова удалось уничтожить 80% личного состава мотострелковой роты из состава 59-го танкового полка.

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