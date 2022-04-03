Армия России нанесла несколько ракетных ударов по Николаеву днем, 3 апреля. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом в Телеграме сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"У нас несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные", - написал Сенкевич и призвал граждан не выставлять в соцсети фото последствий.

В основном ракетному удару подверглись объекты в Центральном районе города Николаева. Обломки ракеты упали прямо на дорогу и воткнулись глубоко в асфальт, согласно опубликованным в местных изданиях фото.

По предварительным данным, никто не пострадал, но информация еще уточняется.

Напомним, что на прошедшей неделе россияне ударом ракеты уничтожили здание Николаевской ОГА. Число жертв уже увеличилось до 36 человек.

Также губернатор области Ким сообщал, что в Николаеве участились обстрелы, но люди активно возвращаются.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".