В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 24:00 2 апреля. В ней говорится о снижении интенсивности ракетных обстрелов армией РФ украинских городов и о формировании "добробатов" из наемников и жителей временно оккупированных территорий.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Враг продолжает осуществлять систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам, но интенсивность нанесения ракетных ударов и ударов с применением высокоточного оружия снизилась. Продолжается подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание "добровольческих" батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников.

На Волынском направлении существенных изменений в состоянии и положении подразделений оккупационных войск и их союзников не отмечено.

На Полесском направлении россияне продолжают вывод подразделений на территорию республики Беларусь. При отводе войск противник осуществляет минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.

В Сиверской области враг завершил вывод подразделений с территорий нашего государства в Российскую Федерацию и республику Беларусь. Основные маршруты движения колонн противника проходят в направлении населенных пунктов Гомельской и Могилевской областей. В составе колонн, кроме грузовых автомобилей, зафиксированы элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня, пусковые установки ОТРК "Искандер". Военная техника противника сосредотачивается на железнодорожных станциях и объектах, имеющих подвод железнодорожных путей, что позволяет осуществить ее погрузку и отправку на территорию Российской Федерации. Идет вывод в Россию (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары. Обеспечение вывода войск осуществляется батальонно-тактической группой 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Слобожанщине противник продолжает частичную блокировку города Харькова и производит обстрелы жилых и промышленных районов города из артиллерийских систем разных типов. Следует отметить, что интенсивность обстрелов уменьшилась.

Подразделения оккупационных войск осуществляют перегруппировку, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении. Враг пытается проводить разведку, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

На Донецком направлении противник продолжал огневое влияние на некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины и вел штурмовые действия на отдельных направлениях. Основные усилия россияне продолжали сосредотачивать на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выходе в Угледар и Марьинку, однако не добились успехов.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.