Пилот Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов показал кадры уничтоженного оккупантами украинского самолета.

"Здесь побывал "русский мир". Больше ничего объяснять не надо. Это просто ужас", - сказал он.

В то же время пилот рассказал, какие детали из уничтоженного самолета все еще можно использовать для строительства новой "Мрии". К примеру, уцелели некоторые двигатели, элементы крыла, стойки шасси. Однако оценку пригодности данных деталей будет давать специальная комиссия.

"Грусть передать невозможно, ровно 2 месяца назад, я в крайнюю командировку отправился и даже не мог себе представить, что такое может произойти. Машина была замечательная, послушная... Лучшей машины просто не было. Я вижу одно – от этого экземпляра можно будет взять отдельные части для создания второго, восстановить ее не удастся – это опять же мое мнение", - добавил он.

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