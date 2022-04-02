Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в результате российского удара по Николаевской областной государственной администрации погибли уже 36 человек. Из-за атаки скончался также его секретарь, которого искали долгое время.

Об этом Виталий Ким рассказал в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

"Так, сегодня 36 человек уже, секретаря достали моего, долго-долго искали", - сказал чиновник.

Напомним, что ракетный удар по Николаевской обладминистрации был нанесен 29 марта.

Ранее "Страна" сообщала о 35 погибших в результате удара по Николаевской ОГА.

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Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

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