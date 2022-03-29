Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким извинился за свою шутку про то, что оккупанты уничтожили его курительный запас, ударив ракетой по зданию Николаевской ОНА 29 марта в 8:45.

"Я прошу прощения за утреннее видео…. Очень верил, что не будет жертв. Шутка про айкос отстой", - написал чиновник.

Напомним, что в Николаеве в результате российского ракетного удара сегодня утром, 29 марта, обрушилось 9-этажное здание. В результате разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этажа, без последующего горения. Губернатор области Виталий Ким сообщил, что пострадала областная государственная администрация. Именно за это Видео глава ОГА извинялся: там он назвал большой потерей то, что уничтожили весь его запас стиков (курительных компонентов) для курительной системы Айкос.

Фото: Telegram/Віталій Кім / Миколаївська ОДА

Мы рассказывали, что спасатели продолжают разбирать завалы здания Николаевской областной администрации. В результате попадания ракеты пострадало как минимум полсотни человек: 12 мертвы, 33 получили телесные повреждения.

Также "Страна" публиковала видео удара по Николаеву.