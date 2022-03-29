"Шутка про айкос отстой". Губернатор Ким извинился за свой утренний пост после обстрела
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким извинился за свою шутку про то, что оккупанты уничтожили его курительный запас, ударив ракетой по зданию Николаевской ОНА 29 марта в 8:45.
"Я прошу прощения за утреннее видео…. Очень верил, что не будет жертв. Шутка про айкос отстой", - написал чиновник.
Напомним, что в Николаеве в результате российского ракетного удара сегодня утром, 29 марта, обрушилось 9-этажное здание. В результате разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этажа, без последующего горения. Губернатор области Виталий Ким сообщил, что пострадала областная государственная администрация. Именно за это Видео глава ОГА извинялся: там он назвал большой потерей то, что уничтожили весь его запас стиков (курительных компонентов) для курительной системы Айкос.
Фото: Telegram/Віталій Кім / Миколаївська ОДА
Мы рассказывали, что спасатели продолжают разбирать завалы здания Николаевской областной администрации. В результате попадания ракеты пострадало как минимум полсотни человек: 12 мертвы, 33 получили телесные повреждения.
Также "Страна" публиковала видео удара по Николаеву.