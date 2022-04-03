Россия не откажется от своих планов по захвату всей территории Украины и война может сильно затянутся. При этом Кремль наверняка найдет или выдумает какую-нибудь победу на фронте для празднования 9 мая.

Такую оценку ситуации публикует Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Россия готовится к затяжной войне на Украине. Российская пропаганда активно распространяет тезисы: "первый этап спецоперации показал результаты", "денацификация идет по плану", "Донбасс может рассчитывать на безопасность". Уже очевидно, что так называемый вывод войск на Киевщине и Черниговщине - это не что иное, как передислокация", - заявили в ЦПД.

Также они считают, что Путин найдет любой предлог для празднования какой-нибудь победы в Украине к 9 мая, независимо от реальных результатов на фронте. Но это будет только промежуточный результат.

"Украина отдает себе отчет, что даже на фоне жестких экономических санкций и поражения плана блицкрига Россия не остановит своих попыток захватить всю территорию нашего государства. Смещение поля боя не означает, что Россия прекратит прибегать к воздушным атакам ракетами большой дальности и самолетами по всей остальной части Украины", - пишут аналитики.

Ранее Арестович спрогнозировал окончание войны с Россией в течение двух-трех недель. Такой прогноз от Арестовича звучит не в первый раз.

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