Уже более 4,17 млн человек покинули Украину за более месяца военной агрессии России.

Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Таким образом за сутки родину были вынуждены покинуть более чем 38 тыс. украинцев.

Ранее мы сообщали, что не все уезжают из страны. В Украину начинают возвращаться тысячи уехавших после начала войны беженцев.

Также "Страна" публиковала план поддержки украинских беженцев в Европе.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

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Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".