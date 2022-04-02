Российский бизнесмен-оппозиционер Евгений Чичваркин, уже несколько лет живущий в Великобритании, надеется, что для российских эмигрантов в Европе, не согласных с войной России против Украины, учредят специальный статус беженцев.

Об этом он заявил в эфире Ходорковский LIVE.

"Я надеюсь, что через какое-то время статус уехавшего (россиянина - Ред.) - это не будет изгой, который не может ни открыть счет, ни снять квартиру, ни сделать компанию только потому, что у него русский паспорт", – заявил Чичваркин, уточнив, что, конечно, это не будет статус, позволяющий получить равные права с украинскими беженцами, уехавшими от войны.

Чичваркин также призвал людей, возмущенных войной в Украине, покидать Россию.

Среди уехавших россиян, например, также рэпер Face. Недавно он дал интервью Дудю о войне в Украине. В нем он раскритиковал Моргенштерна и Басту.

Тем временем в Украину уже начинают возвращаться тысячи уехавших после начала войны беженцев.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.