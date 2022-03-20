Актриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова покинула Россию. Она заявила, что не планирует возвращаться на родину.

"Потому что я не смогу называть чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобождающим. Я не смогу называть войну какими-то другими словами. И я боюсь возвращаться, чтобы не потерять совесть и себя", - сказала Чулпан Хаматова.

Ранее мы писали, что российская певица Земфира опубликовала видео "Не стреляйте" о войне в Украине.

Также "Страна" подробно рассказывала, кто из звезд шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

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