В пресс-службе российского Первого канала объяснили, почему в эфире отсутствует программа "Вечерний Ургант".

В пресс-службе опровергли закрытие программы, о котором ранее Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале.

"Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы - от "Модного приговора" до "Вечернего Урганта", - сообщили в пресс-службе Первого канала.

Кроме того, команда телешоу "Вечерний Ургант" в своей официальной группе во "ВКонтакте" прокомментировала исчезновение выпуска программы в пятницу, 25 февраля.

"Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками", - говорится в сообщении команды телешоу.

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