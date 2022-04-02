Расходы Украины на месяц военных действий составляют $10 млрд. Такие расчеты Минфин озвучил на совещании президента Украины Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета министров.

Об этом сообщается на сайте ОП.

На совещании обсудили источники финансирования расходов, перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, которая запланирована на апрель, проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим, а также пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок.

Ранее мы публиковали прогноз Минэкономики, что из-за войны ВВП Украины за год может упасть на 40%.

В то же время Bloomberg озвучил прогноз экспертов, что российская экономика может остаться после войны в выигрыше благодаря экспорту газа.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.