В Украине каждый пятый житель начал экономить на еде после начала войны. А взрослые отдают свою еду детям.

Об этом сообщает ООН.

"В стране, которая раньше выращивала продукты питания для 400 миллионов человек по всему миру, каждый пятый теперь сообщает, что ему приходится сокращать объем и количество приемов пищи, в то время как взрослые пропускают приемы пищи, чтобы накормить детей", - заявляют в ООН.

Ранее в ООН заявляли, что война в Украине может вызвать глобальный голод.

О том же говорили и в украинском Кабмине. Украина входит в пятерку поставщиков зерновых, именно от нее зависят поставки во многие страны пшеницы, ячменя, кукурузы. Кроме того - Украина лидирует в поставках подсолнечного масла, сои, мяса птицы, меда и молочной продукции.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.