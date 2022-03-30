Военно-морские силы России блокируют в Черноморском регионе 94 гражданских судна, предназначенных для перевозки зерна и прочего продовольствия.

Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН первая замгоссекретаря США Венди Шерман.

"Около 30% мирового экспорта пшеницы обычно приходится на Черноморский регион, а также 20% кукурузы и 75% подсолнечного масла. Однако Россия разбомбила по меньшей мере три гражданских судна, которые перевозили товары из черноморских портов по всему миру, в том числе одно, зафрахтованное агрокомпанией", - сообщила она

Последствия войны ощущаются далеко за пределами Украины и оказывают непосредственное влияние на глобальную продовольственную безопасность, сообщила она.

По ее словам, сейчас многие грузоотправители не решаются отправлять свои суда в Черное море, учитывая опасность от войны.

Ранее мы писали, что с начала войны российский флот атаковал у берегов Украины три гражданских корабля под флагом Панамы. Одно судно утонуло, два других получили повреждения.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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