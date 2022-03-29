Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку заявил, что Италия направит два морских тральщика и командный корабль для поисков мин в Черном море.

Об этом он сообщил, выступая во вторник в парламенте.

"Речь идет об инциденте не только в румынских территориальных водах. В настоящее время у нас есть три корабля, минный заградитель и тральщики, которые патрулируют в Черном море. Также приняты меры по воздушному патрулированию, есть вертолеты, которые ведут поиск мин. Вчера я разговаривал с министром обороны Италии, который направит два тральщика в Черное море и, вероятно, командный корабль", - приводит слова Дынку агентство Agerpres.

Отвечая на вопросы парламентариев, Дынку также сообщил, что в Румынии в предстоящие два-три года будут открыты новые предприятия оборонной промышленности.

"Будут производиться комплектующие, будет начато производство беспилотников и небольших подводных лодок, а также будет производство бронемашин. Уже есть элементы совместных обществ с такими странами, как Германия, Италия, США, Израиль. Есть национальный центр техобслуживания (истребителей) F-16 в Бакэу, надеемся вскоре открыть несколько таких центров и для бронемашин", - добавил министр.

Напомним, что ситуация с минированием Черного моря стала критической несколько дней назад. Тогда в Минобороны России заявили, что Украина заминировала дно Черного моря. Однако в Украине рассказали, что россияне наоборот сами заминировали море и теперь пытаются обвинить Украину.

В соответствии с Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин воспрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые не делаются безопасными, как только они сорвутся со своих минрепов.

Из-за этого недавно в Болгарии предупредили своих граждан, чтобы они были внимательнее из-за заминированного Черного моря.

Также в Турции заявили, что примут меры относительно минирования Черного моря. А вот в ООН сообщили, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность, так как регион имеет важное значение для поставок продовольствия.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

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