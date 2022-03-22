Выезд из Чернигова в сторону Киева - через Колычевку, Ивановку, Ягодное - во многих локациях заминирован.

Об этом мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил в интервью "Левому берегу"

По его словам, кто рискует уезжать - делает это "лесными тропами". Ими же пока кое-как доставляют гуманитарку.

Он напомнил, что март заканчивается, теплеет, вскоре эти "лесные тропы" размоются. В этом случае, по словам Атрошенко, город окажется в блокаде.

По его словам, из города уже уехала половина населения. Окраины города разрушены обстрелами практически полностью.

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