В Черниговской области сократили комендантский час. Теперь он будет начинаться не с 18:00, а с 20:00.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Чаус в своем Телеграм-канале.

Заканчиваться комендантский час будет, как и прежде, в шесть утра.

"Во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или собственное жилье. В это время усиливается работа наших военных против ДРГ противника. Не создавайте дополнительных препятствий, а также не подвергайте себя опасности", - заявил Чаус.

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