В Киеве и Киевской области снова объявили о введении "суточного" комендантского часа. Выходить из дома будет запрещено с 20:00 21 марта до 07:00 23 марта. Об этом сообщает КГГА.

В сообщении уточняется, что в указанный период передвижение по городу без спецпропуска запрещается. Выходить можно будет только в ближайшее укрытие.

"Напоминаем, гражданские лица, которые находятся на улице в период комендантского часа без спецпропуска считаются членами диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.

Напомним, в минувшие выходные в Запорожье был введен комендантский час до утра понедельника.

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