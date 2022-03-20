Ориентировочные потери личного состава российских войск по состоянию на 20 марта достигли 14 700 солдат.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03, по данным ВСУ, ориентировочно составили:

личного состава - около 14 700 человек;

танков - 476 единиц;

боевых бронированных машин - 1 487 единиц;

артиллерийских систем - 230 единиц;

РСЗО - 74 единиц;

средства ПВО - 44 единиц;

самолетов - 96 единиц;

вертолетов - 118 единиц;

автомобильной техники - 947 единиц;

кораблей - 3 единиц;

цистерн с ГСМ - 60 единиц;,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 единиц;

специальной техники - 12 единиц.

Напомним, только за 18 марта российские войска потеряли 200 солдат и 10 летательных аппаратов.

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