14 700 солдат, больше 200 самолетов и вертолетов, почти 500 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери РФ в Украине
Ориентировочные потери личного состава российских войск по состоянию на 20 марта достигли 14 700 солдат.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03, по данным ВСУ, ориентировочно составили:
- личного состава - около 14 700 человек;
- танков - 476 единиц;
- боевых бронированных машин - 1 487 единиц;
- артиллерийских систем - 230 единиц;
- РСЗО - 74 единиц;
- средства ПВО - 44 единиц;
- самолетов - 96 единиц;
- вертолетов - 118 единиц;
- автомобильной техники - 947 единиц;
- кораблей - 3 единиц;
- цистерн с ГСМ - 60 единиц;,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 единиц;
- специальной техники - 12 единиц.
Напомним, только за 18 марта российские войска потеряли 200 солдат и 10 летательных аппаратов.
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