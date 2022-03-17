Флот РФ атаковал у берегов Украины три гражданских судна под флагом Панамы. Один из кораблей затонул
С начала войны российский флот атаковал у берегов Украины три гражданских корабля под флагом Панамы.
Об этом со ссылкой на администратора Панамского морского управления Нориэля Арауза сообщает Reuters.
По его словам, атаки случались в разные дни, однако есть угроза, что количество ударов будет увеличиваться.
Одно судно утонуло, два других получили повреждения. Пострадавших среди экипажа нет. Названия судов - Namura Queen, Lord Nelson и Helt.
"Три корабля были атакованы российскими ракетами, экипажи сейчас находятся в безопасности. Мы получили материальный ущерб", – сказал Арауз.
Отметим, что большинство торговых судов Панамы на самом деле принадлежат гражданам других стран. Панама активно продает право пользоваться своим флагом. И чьи суда на самом деле были атакованы - пока неизвестно.
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