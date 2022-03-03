Сухогруз Helt под флагом Панамы был обстрелян, получил пробоину ниже ватерлинии и затонул

"Судно дало сигнал МЕЙДЕЙ на 16 канале, находилось на связи со СКЦ/МПРС. Позиция 46’22 n 31’04 e, в 20 милях (32 км. - Ред.) от Одессы, УКВ не слышно. Последний доклад с судна – крен 70 градусов, садимся на плоты" говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

Сообщается, что в 12:18 Helt исчез с радаров.

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