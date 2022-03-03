Российские оккупанты расстреляли главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко. Об этом сообщил политолог Юрий Романенко со ссылкой на очевидцев этой трагедии.

"По их словам, твари зашли во двор его дома и застрелили Юрия Ильича. На текущий момент ВСУ зашли в аэропорт Гостомеля и гонят кадыровцев из Бучи по варшавке. Бои идут возле путепровода между Ворзелем и Бучей", - говорится в сообщении.

Таким образом, украинские войска перешли в контрнаступление и гонят русских оккупантов прочь от Киева.

Позже Роианенко обновил информацию, заявив, что Юрий Прилипко жив. Он вместе с группой волонтеров попал под обстрел в Гостомеле. Погиб один из волонтеров.

"Еще один источник из государственных органов подтвердил, что час назад общался с Прилипко. Так что есть шансы, что Юрий Ильич в порядке. Будем надеяться на лучшее. Следите за уточнениями!" - добавил Романенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине оружие поставляют 19 стран.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

В нашем онлайне - что происходит в Украине сегодня, 3 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, видео, фото, главные оперативные новости.