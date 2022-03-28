Минобороны Турции сообщило об обнаружении еще одной мины в Черном море - на этот раз недалеко от границы с Болгарией. Мину уже обезвредили.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter в понедельник, 28 марта.

"Утром 28 марта 2022 г. мина была обнаружена у побережья Игнеады, недалеко от границы с Болгарией, и группы подводной обороны (SAS) в этом регионе были быстро переброшены на место происшествия. Мина была взята под охрану отрядами SAS, и было предпринято вмешательство для ее нейтрализации", - сообщает Анкара.

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı https://t.co/hnLpRs7Hwq pic.twitter.com/AQcZNMOWcf — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 28, 2022

Тем временем Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на Форуме в Дохе, напомнил о международных договорах, которые закрепляют суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море.

"Конвенция Монтрё до сегодняшнего дня обеспечивала баланс и стабильность в Черном море. Турция всегда выполняла Конвенцию тщательно, ответственно и беспристрастно. Так должно продолжаться на благо всех сторон", - заявил министр.

Напомним, что сегодняшняя мина - не первая, обнаруженная в водах Турции. До того мину обнаружили около пролива Босфор.

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