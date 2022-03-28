Источники в российской делегации по переговорам рассказали агентству ТАСС об их ходе.

"Делегации России и Украины провели достаточную работу в дистанционном формате, теперь настало время для очной "сверки часов", - сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Напомним, что следующий раунд переговоров Украины и России о мире состоится в Турции 28-30 марта.

Ранее мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что консенсуса в переговорах с Россией пока нет.

Также "Страна" сообщала, что глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что на переговорах РФ и Украина в основных вопросах топчутся на месте.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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