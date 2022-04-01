В Украину начинают возвращаться тысячи уехавших после начала войны беженцев
Тысячи украинских беженцев из более чем четырех миллионов уехавших возвращаются на родину, несмотря на то, что Россия продолжает вести войну.
Об этом в репортаже из польского Пшемысля сообщает Politico.
Согласно последним данным польской пограничной полиции, около 13 000 человек вернулись в Украину во вторник и 12 000 пересекли границу в понедельник. По общим оценкам, с начала российского вторжения 24 февраля в Украину вернулись более 370 000 человек.
Причины возврата разные. У некоторых беженцев закончились деньги, и они не могли найти или позволить себе жилье за пределами лагерей беженцев. В частности, в Польше, где проживает около 2,3 миллиона украинцев, задержки с получением помощи от правительства заставили некоторых вернуться домой.
На вокзале Пшемысля выстраиваются длинные очереди перед поездами, направляющимися во Львов, Киев и Одессу, которые в начале вторжения возвращались в Украину пустыми.
"Дома всегда лучше. Мы уехали неделю назад, а сейчас возвращаемся. Мой муж пошел добровольцем в армию, а в нашем доме никого нет", - сказала журналистам одна из украинских беженок.
Ранее "Страна" сообщала, что Красный Крест планирует эвакуацию людей из Мариуполя, а в мэрии города боятся, что их увезут в Донецк.
Также мы писали, что Еврокомиссия планирует выплачивать странам ЕС за каждого украинского беженца по 40 евро в сутки.