Тысячи украинских беженцев из более чем четырех миллионов уехавших возвращаются на родину, несмотря на то, что Россия продолжает вести войну.

Об этом в репортаже из польского Пшемысля сообщает Politico.

Согласно последним данным польской пограничной полиции, около 13 000 человек вернулись в Украину во вторник и 12 000 пересекли границу в понедельник. По общим оценкам, с начала российского вторжения 24 февраля в Украину вернулись более 370 000 человек.

Причины возврата разные. У некоторых беженцев закончились деньги, и они не могли найти или позволить себе жилье за пределами лагерей беженцев. В частности, в Польше, где проживает около 2,3 миллиона украинцев, задержки с получением помощи от правительства заставили некоторых вернуться домой.

На вокзале Пшемысля выстраиваются длинные очереди перед поездами, направляющимися во Львов, Киев и Одессу, которые в начале вторжения возвращались в Украину пустыми.

"Дома всегда лучше. Мы уехали неделю назад, а сейчас возвращаемся. Мой муж пошел добровольцем в армию, а в нашем доме никого нет", - сказала журналистам одна из украинских беженок.

Ранее "Страна" сообщала, что Красный Крест планирует эвакуацию людей из Мариуполя, а в мэрии города боятся, что их увезут в Донецк.

Также мы писали, что Еврокомиссия планирует выплачивать странам ЕС за каждого украинского беженца по 40 евро в сутки.