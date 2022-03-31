Европейская комиссия (ЕК) намерена предоставлять странам - членам Евросоюза выплаты из фондов сообщества на сумму 40 евро в сутки за каждого беженца с Украины, принятого ими на своей территории.

Об этом сообщает агентство Bloomberg в четверг, 31 марта, со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

По его словам, концепция, позволяющая делать такого рода выплаты, была принята Еврокомиссией в четверг. Финансировать таким образом страны сообщества Евросоюз намерен из своих фондов.

Между тем, собеседник Bloomberg не уточнил, когда сообщество планирует запустить подобный механизм финансовой поддержки. Подробной информации о том, как именно будет проходить точный подсчет принятых странами ЕС беженцев, агентство не привело.

Согласно информации, размещенной на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля по 30 марта число покинувших Украину беженцев достигло 4 059 105. В частности, в Польшу за указанный период прибыли 2 362 044 беженца, в Румынию - 616 592, в Молдавию - 388 837, в Венгрию - 368 807.

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