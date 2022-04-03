Российская армия отошла с Черниговской, Киевской области в Беларусь, но блокада Харькова продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей официальной странице в Facebook.

"Основные усилия противника сосредоточены на подготовке к возобновлению наступательных действий, установлении контроля на территориях Донецкой и Луганской областей. На Волынском направлении обстановка изменений не претерпела. На Полесском направлении противник завершил отвод отдельных подразделений Восточного военного округа на территорию республики Беларусь, с последующим опрокидыванием указанных подразделений на территорию РФ", - указано в публикации.

По словам пресс-службы, противник продолжает наносить систематические ракетные и авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры и базам хранения горюче-смазочных материалов. Под Киевом (на Правобережье) противник завершил отвод отдельных подразделений на территорию республики Беларусь, с последующей переброской на территорию РФ.

В районе города Сумы продолжается отход российских войск, продолжается блокирование города Харькова. Основные усилия сосредотачивает на продолжении наступательных действий в направлении города Изюм. На Южнобужском направлении идет бой за населенный пункт Александровка.

Напомним, ранее, 31 марта, НАТО посчитало частичный вывод войск РФ с территории Киевской и Черниговской областей всего лишь перегруппировкой сил.

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