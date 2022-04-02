После того, как российские военные 31 марта покинули территорию Чернобыльской атомной электростанции, 2 апреля в 11:00 над ЧАЭС торжественно подняли флаг Украины и спели гимн.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Весь коллектив ЧАЭС, героически работавший в тяжелых условиях оккупации с 24 февраля и обеспечивавший ядерную и радиационную безопасность на станции и близлежащих объектах, собрался на церемонии", - говорится в сообщении.

Таким образом ЧАЭС вернулась под контроль Украины.

Скриншот: Telegram/Енергоатом

Напомним, что российские военные ушли с ЧАЭС после того, как некоторые солдаты обнаружили признаки лучевой болезни. Они находились там больше месяца и рыли окопы в рыжем лесу. Они были без защитного снаряжения и поднимали облака радиоактивной пыли над собой.

Перед уходом с ЧАЭС российские военные забрали с собой пленных украинских нацгвардейцев.

1 апреля Украина сообщила о том, что полностью восстановила контроль над станцией.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.