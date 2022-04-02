Сегодня 38-й день вооруженной агрессии РФ. Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook оперативную сводку о событиях на фронте по состоянию на 12:00 2 апреля.

По данным Генштаба ВСУ:

Противник намерен окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

С целью сковывания действий наших войск россияне продолжат удержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины.

В Беларуси продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки армии, в частности наращивание системы ПВО на границе с Украиной.

На Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию республики Беларусь. В целях замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование заброшенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации.

На Сиверском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения для блокирования Чернигова, а основная часть группировки сосредоточена для ухода на территорию РФ.

С Броварского направления часть армии также выведена в РФ.

Продолжаются осада Харькова и попытки продолжить наступление на Изюм.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка.

Продолжаются попытки захватить Мариуполь.

Продолжаются попытки выйти на административные границы Херсонской области.

Ранее советник главы ОП Арестович заявил, что Россия будет бить ракетами по Украине до последнего дня войны.

Также напомним, что украинская разведка сообщила о подготовке армии России к большой битве за Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.