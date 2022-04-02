Актуальная сводка Генштаба о событиях на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня 38-й день вооруженной агрессии РФ. Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook оперативную сводку о событиях на фронте по состоянию на 12:00 2 апреля.

По данным Генштаба ВСУ:

  • Противник намерен окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
  • С целью сковывания действий наших войск россияне продолжат удержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины.
  • В Беларуси продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки армии, в частности наращивание системы ПВО на границе с Украиной.
  • На Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию республики Беларусь. В целях замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование заброшенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации.
  • На Сиверском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения для блокирования Чернигова, а основная часть группировки сосредоточена для ухода на территорию РФ.
  • С Броварского направления часть армии также выведена в РФ.
  • Продолжаются осада Харькова и попытки продолжить наступление на Изюм.
  • На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка.
  • Продолжаются попытки захватить Мариуполь.
  • Продолжаются попытки выйти на административные границы Херсонской области.

Скриншот из Facebook-страницы Генштаба ВСУ

Ранее советник главы ОП Арестович заявил, что Россия будет бить ракетами по Украине до последнего дня войны.

Также напомним, что украинская разведка сообщила о подготовке армии России к большой битве за Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.

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