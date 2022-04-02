Командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк рассказал о том, что украинские военные уже зашли к южным подступам к Чернигову. Но массированного отвода войск РФ в регионе не наблюдается.

Об этом она рассказал в интервью "Суспильному".

"Российские войска объявили об уходе, но как такового отвода войск не было. Был принят ряд военных мер, побуждавших их начать уход. Поэтому россияне вынуждены отводить свои войска от Чернигова. Потому что мы нанесли им огневое поражение", - рассказал военный.

Он добавил, что украинские военные уже зашли к южным подступам к Чернигову - населенным пунктам Ягодное, Ивановка, Золотинка, Шестовица, Лукашевка, Слобода. По словам военного, сегодня туда заходят подразделения территориальной обороны, которые проводят мероприятия по разминированию территории, сбору оружия, зачистке территории, фильтрационные мероприятия.

"Идёт расчистка от минно-взрывных предметов, чтобы можно было открыть дорогу сообщением Киев-Чернигов. Планируем, что через несколько суток мы эти мероприятия выполним. По другим населенным пунктам - мы продолжаем выполнение мер. По Михаил-Коцюбинское, пока не буду утверждать, там проходят мероприятия, но скоро он будет нашим", - сообщил Николюк.

Он добавил, что сейчас вокруг Чернигова ещё есть большая группировка российских войск к северу от города.

"Но мы проводим определенные мероприятия, побуждающие их к выходу. Но, конечно, в направлении Городня, Сеньковка есть ещё большие скопления противника", - рассказал военнокомандующий.

Ранее мы писали, что украинские силы успешно провели локальные контратаки вокруг Киева, в направлении Сум и в Херсонской области и, вероятно, в ближайшие дни захватят новые территории, особенно к северо-западу и востоку от столицы.

Также "Страна" рассказывала, что Чернигов и Киев подвергаются авиа- и ракетным ударам, несмотря на заявления РФ о "снижении активности" в этих районах.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.