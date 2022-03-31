При выходе из Чернобыльской АЭС российские войска забрали с собой украинских нацгвардейцев, взятых в плен.

Об этом сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев.

"Сегодня во многих населенных пунктах было замечено, что враг уезжает. Пока мы не знаем достоверно, куда идет это движение, но мы знаем, что с ЧАЭС забрали нацгвардейцев, которые с первого дня были в плену на атомной станции, которые охраняли ее. Их забрали и вывезли", – сказал Фомичев в видеообращении.

Напомним, перед уходом с Чернобыльской АЭС российские военные подписали акт приема и передачи охраны станции.

Ранее мы писали, что Энергоатом сообщал о том, что российские войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. Вероятно, это связано с тем, что, копая окопы в зараженной земле, многие военные получают большую дозу радиации, допустили в Энергоатоме.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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