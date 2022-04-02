Сумской губернатор Дмитрий Живицкий сообщил, что в область зашло большое количество российских войск с территории России. Также россияне используют регион как коридор между Киевской и восточными областями.

Об этом Дмитрий Живицкий написал в Facebook.

В частности, по его словам, большое количество войск РФ зашло в Конотопский район.

Через сформированный коридор на Сумщине происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении в Россию.

То есть, судя по этому сообщению, российские войска, которые выводятся из Киевской и Черниговской областей, перебрасываются не только на Донбасс, к Харькову и к Изюму (как ранее заявлялось), но и в Сумскую область.

"Они очень боятся местных жителей и наших военных, поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются возле этой техники или вдоль движения колонн", - заявляет Живицкий.

Напомним, что вчера сумской губернатор заявил о расширении зоны российской оккупации в области.

Также недавно сообщалось, что ВСУ успешно контратаковали в направлении Сум.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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