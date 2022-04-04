Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сожалеет о своей прежней многолетней поддержке газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил в интервью агентству DPA.

"Я не верил, что Владимир Путин примет полное экономическое, политическое и моральное крушение своей страны ради своего имперского безумия", – объяснил Штайнмайер.

Также президент Германии заявил о неудаче с "созданием общеевропейского дома с участием России" и попыткой "включить Россию в общую архитектуру европейской безопасности".

Ранее "Страна" писала, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что резкий отказ от российского газа навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, поскольку на данный момент газ сложно заменить.

Также мы рассказывали, что Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году, несмотря на критику со стороны президента Владимира Зеленского.