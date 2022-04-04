Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что резкий отказ от российского газа навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, поскольку на данный момент газ сложно заменить.

Об этом Линднер заявил в понедельник, 4 апреля, в Люксембурге, пишет ТАСС.

"Наша цель - как можно быстрее стать независимыми от поставок энергоресурсов из России. Мы должны предусматривать серьезные санкции. Но газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше", - сказал он, отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки газа и нефти из РФ.

Линднер добавил, что в дискуссии о независимости от российских ресурсов нужно проводить черту между газом, нефтью и углем.

Напомним, в Германии предупредили об угрозе рецессии в случае остановки поставок российского газа.

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