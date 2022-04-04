От стран Евросоюза прозвучали разные заявления относительно возможного эмбарго на импорт энергоносителей из России.

Приводим основные из них:

1. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна поддержит санкции против российского газа, если они будут вводиться Евросоюзом.

"Мы никогда не накладывали вето на пакеты санкций и не будем накладывать вето ни на один из них. Трагические события в Буче показывают, что война не только не окончена, но и интенсивность и жестокость этой войны продолжают возрастать", - заявил он.

2. Германия выступила против немедленного введения эмбарго на российские энергоносители.

Министр экономики Германии Роберт Хабек говорит, что страна принимает меры по снижению зависимости от российских энергоносителей.

3. Дания ввела мораторий на покупку российской нефти.

Напомним, Евросоюз может ввести эмбарго на российские газ и нефть уже в среду. Вероятность такого исхода возрастает после массовых убийств в Буче во время оккупации российской армией.

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