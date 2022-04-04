Австрия дала понять, что не поддерживает введение сейчас эмбарго на импорт российского газа, но при этом выступает за расширение санкций против России.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"Мы усердно работаем над новым пакетом санкций, который будет принят, вероятно, на этой неделе. Но мы всегда говорили, что санкции должны затрагивать тех, против кого они нацелены, чтобы они не вернулись к нам бумерангом. Это касается газа. Надо быть здесь реалистами. Но у нас достаточно других возможностей для санкций", - заявил Шалленберг.

Он также заявил, что "шокирован сообщениями из Бучи".

"Это изображения, которых мы больше не ожидали в Европе", - заявил он.

"Уголовный суд, Совет ООН по правам человека и другие органы должны расследовать это сейчас. Те, кто это совершил, должны быть привлечены к ответственности». Австрия — одно из государств, которые также представили ситуацию в Украине в Международный уголовный суд в Гааге", - заявил министр.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша настаивает на необходимости введения эмбарго на российские нефть, газ и уголь. Однако Германия, Австрия и Венгрия выступают против прекращения закупок российских энергоресурсов.

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