Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что считает российскую агрессию против Украины не геноцидом, а военным преступлением.

Отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с президентом Владимиром Зеленским, который считает войну против Украины геноцидом, Байден сказал: "Нет, я думаю, что это военное преступление".

Напомним, сегодня Зеленский назвал убийства в Буче геноцидом и пригрозил России за затягивания в переговорах.

В то же время Джо Байден призывает к судебному разбирательству по делу о военных преступлениях против президента России Владимира Путина. На фоне новостей о зверствах российской армии в Буче (Киевская область) Байден вновь назвал его военным преступником.

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