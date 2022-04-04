Президент Владимир Зеленский вместе с журналистами посетил освбожденную Бучу, которая стала местом массовых убийств мирного населения российскими оккупантами.

Главное из заявления Зеленского из Бучи:

1. По произошедшему в Буче. То, что случилось в Буче будет расценено как геноцид, уверен Зеленский.

"Я не рассматриваю вариант, что Европе будет не хватать чего-то чтобы наказать преступников. Люди убиты, доказательств миллион. Мы будем давить, максимально публично, не будем делать пауз, чтобы найти преступников", - заявил он.

"Если мы не найдем выход цивилизованный, вы знаете наших людей, они найдут выход нецивилизованный", - добавил он.

2. По переговорам с РФ. Чем дольше РФ будет затягивать процесс встречи, тем будет хуже и для них и для войны, говорит Зеленский.

"Очень сложно разговаривать, когда видишь, что они натворили", - заявил Зеленский.

При этом, как мы писали, переговоры с Россией он прекращать не намерен.

3. Об обращении Меркль, которая посчитала правильным отказ Украине в членстве в НАТО в 2008 году.

Зеленский считает, что Меркель была среди лидеров ведущих стран, от которых зависел вопрос вступления Украины в НАТО в 2008 году, поэтому он вспомнил ее в своем обращении.

"То, что происходит - игры в поддавки с РФ, дать им возможность укрепиться и почувствовать, что они сильно влияют на мнение ЕС. Вот им нужно приехать и посмотреть, к чему приводит заигрывание с РФ", - говорит Зеленский.

4. О будущем. Украину ждет мир.

"Мы стремимся к миру, мы достойны его, народ это показал и ВСУ это показали. Мир не может быть без победы", - заявил он.

Напомним, что у Путина в фото и видео из Бучи увидели "подлоги и фейки".

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