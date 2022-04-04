Россия продолжает категорически отрицать свою причастность к массовым убийствам мирных жителей в Буче. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты Минобороны РФ обнаружили в опубликованных видеоматериалах "подлоги и фейки".

Его слова приводят российские СМИ.

"Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из Министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков", - заявил Песков.

Кремль утверждает, что "фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений".

Россия призывает обсудить "бучанскую резню" на международном уровне, прежде чем осуждать.

"Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинской Буче, тема должна обсуждаться на международном уровне. Мы бы требовали, чтобы международные лидеры не спешили с огульными обвинениями и прислушались к аргументации России", - заявил Песков.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос о том, рассматриваются ли в Кремле сценарии, когда переговоры с Украиной будут бессмысленны.

"Оставляю без ответа этот вопрос", - сказал Песков.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "фейковой атакой" ситуацию в Буче. Он обвинил Украину и "западных покровителей" в "разгоне" фейковых видео по СМИ и соцсетям

По его словам, Россия "усматривает прямую угрозу международной безопасности в таких провокациях".

Хотя еще 30 марта в интервью "Фокусу" секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский заявил про большое количество жертв среди мирного населения, которые захоронили на территории церкви. И про эти захоронения местные жители знали и сообщали вообще с первых дней войны.

Также и 1 апреля в своем видеообращении он заявил, что по городу много трупов.

Ранее журналисты показали с высоты братскую могилу на территории церкви в Буче, в ней может быть до 300 трупов.

Также стало известно, что Евросоюз в среду обсудит новый пакет санкций против России, который включает эмбарго на энергоресурсы.

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