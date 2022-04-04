Россияне устроили массовое захоронение мирных жителей Бучи на территории церкви Андрея Первозванного и Всех Святых. Там похоронено около 150 человек, но число найденных тел может оказаться вдвое больше.

Об этом CNN рассказали местные жители.

"CNN видел по меньшей мере дюжину тел в мешках для трупов, сваленных в могилу. Некоторые из них уже были частично накрыты", - говорится в материале.

По словам местных, там похоронены в основном мирные жители, всего около 150 человек. А первы тела были тут захоронены уже в первые дни оккупации.

Мэр Бучи ранее заявлял, что там может быть до 300 трупов.

"Земля на территории церкви, похоже, была недавно вскопана, поэтому вполне возможно, что там захоронено большее количество тел", - пишут журналисты.

Также спутник Maxar опубликовал снимки с космоса, на которых видно это место с перекопанной землей, где, вероятно, захоронены люди.

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