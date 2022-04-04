Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало список личных данных военнослужащих России, которых обвиняют в участии в массовых убийствах жителей Бучи. В списках перечислены личные номера, воинское звание, ФИО, дата рождения, серия, номер паспорта, дата выдачи и орган, который выдал документ. В списке военнослужащие от полковника до рядового 64 отдельной мотострелковой бригады РФ, которые, по украинским сведениям, находились в Буче.

Об этом говорится на сайте ГУР Минобороны.

В Минобороны заявляют, что за совершенные злодеяния против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Ранее мы писали, что в недавно освобожденной Буче под Киевом обнаруживают огромное количество трупов гражданских прямо на улицах. Мэр Бучи Анатолий Федорук в комментарии AFP заявил, что в городе также нашли братскую могилу, где лежит почти три сотни расстрелянных людей.

В то же время Россия призвала провести заседание Совета безопасности ООН в понедельник, 4 апреля, в свете "провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом".

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