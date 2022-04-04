Премьер-министр Японии Фумио Кисида отреагировал на убийства мирных граждан в Буче под Киевом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я глубоко потрясен тем фактом, что на окраинах Киева совершаются ужасные зверства против мирных жителей. Убийство невинных гражданских лиц является нарушением международного гуманитарного права. Это абсолютно невыносимо, и Япония самым решительным образом осуждает это. Россия должна понести строгую ответственность за эти действия", - заявил он.

Напомним, в освобожденной Буче нашли братскую могилу и много трупов на улицах. На жуткие кадры уже отреагировали в посольстве США, политики Израиля и Великобритании, президент Евросоюза, в ООН, в Германии.

Мы также писали, что президент Польши Дуда после публикации снимков из Бучи высказался против компромисса с РФ.

Кроме того, сообщалось, что глава Ми-6 заявил, что они знали, что планы Путина по вторжению включали казни.

Вместе с тем, в Минобороны России опровергли обвинения в массовых убийствах людей в Буче.

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