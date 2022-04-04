Глава МИД Китая Ван И выразил солидарность с Украиной по теме массовых убийств среди мирных людей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после телефонной беседы с китайским коллегой.

Судя по всему, речь идет о жертвах среди мирных жителей Бучи.

"Мы оба разделяем убеждение, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли", - добавил Кулеба.

Заявлений китайской стороны о беседе с главой украинского МИД еще не было.

Напомним, в МИД Китая не подтвердили готовность выступить в качестве гаранта безопасности Украины. Также Китай призвал "извлечь урок" из войны в Украине и создать механизм безопасности в Европе.

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