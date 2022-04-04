Президент Соединенных Штатов Джо Байден призывает к судебному разбирательству по делу о военных преступлениях против президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает CNBC.

На фоне новостей о зверствах российской армии в Буче (Киевская область) Байден вновь назвал его военным преступником.

"Вы, наверное, помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Ну, в самом деле, вы видели, что произошло в Буче. Это гарантирует - он военный преступник. Этот парень жесток. Но мы должны собрать информацию", - отметил Байден.

Также президент США заявил, что намерен добиваться введения дополнительных санкций после сообщений о массовых убийствах в Украине.

Ранее Байден несколько раз называл Путина "военным преступником", которого нужно остановить. Кроме того, президент США назвал Путина "кровавым диктатором" и "чистейшим головорезом".

Напомним, в недавно освобожденной Буче под Киевом обнаруживают огромное количество трупов гражданских прямо на улицах. В городе даже обнаружили братскую могилу. Ужасающие фото заполнили соцсети, а правозащитники уже собирают доказательства военных преступлений РФ.

На многочисленных фото и видео убитые люди в гражданской одежде, многие со связанными руками, лежат просто на улицах города. Труп как минимум одного мужчины нашли в коллекторе.

При этом Россия продолжает категорически отрицать свою причастность к массовым убийствам мирных жителей в Буче. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты Минобороны РФ обнаружили в опубликованных видеоматериалах "подлоги и фейки".

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