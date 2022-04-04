Международная правозащитная организация Human Rights Watch подготовила доклад о военных преступлениях на территориях Украины, которые находились или находятся под контролем российских военных.

Правозащитники задокументировали свидетельства очевидцев об инцидентах, происходивших в Черниговской, Харьковской и Киевской областях с 27 февраля по 14 марта. В рамках подготовки доклада организация опросила 10 человек - очевидцев, потерпевших и жителей территорий, занятых российскими силами.

В докладе говорится о двух внесудебных казнях - 27 февраля в селе Старый Быков Черниговской области и 4 марта в Буче Киевской области. В первом случае российские солдаты задержали и казнили не менее шести мужчин. Во втором были задержаны пятеро, их поставили на колени, после чего одному из них выстрелили в затылок. Что случилось с остальными, не уточняется.

6 марта в поселке Ворзель в 50 километрах к северо-западу от Киева военные бросили в подвал дымовую шашку, где укрывалась женщина и 14-летний ребенок, а затем выстрелили в них, когда те вышли. Ребенок умер на месте, женщина скончалась от ран через два дня.

Жительница села Малая Рогань Харьковской области рассказала правозащитникам, что 13 марта российский военнослужащий избил ее, несколько раз изнасиловал и изрезал ей лицо и шею.

Глава отдела HRW в Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон призвал расследовать эти случаи как военные преступления.

Напомним, в недавно освобожденной Буче под Киевом обнаруживают огромное количество трупов гражданских прямо на улицах. В городе даже обнаружили братскую могилу.

Кроме того, в Буче, Ирпине и Гостомеле под Киевом российские военные также насиловали и даже пытались сжечь женщин.