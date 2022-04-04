Украина будет расследовать зверства россиян против мирного населения в Буче совместно с Евросоюзом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении направить в Бучу следователей "Европола" и "Евроюста".

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Такое заявление фон дер Ляйен сделала после сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я передала ему свои соболезнования и заверила его в полной поддержке Европейской комиссии в эти ужасные времена. Мучительные образы не могут и не останутся без ответа. Виновные в этих гнусных преступлениях не должны остаться безнаказанными", - заявила глава ЕК.

Стороны договорились обеспечить тесную координацию в расследовании.

Евросоюз создал совместную следственную группу с Украиной для сбора доказательств и расследования военных преступлений и преступлений против человечности.

"ЕС готов усилить эти намерения, направив на место следственные группы для поддержки украинской прокуратуры. Евроюст и Европол готовы помочь", - говорится в сообщении.

Также между Евроюстом и Международным уголовным судом ведутся переговоры об объединении усилий и о том, чтобы Суд стал частью Совместной следственной группы.

"Такой скоординированный подход украинских властей, ЕС, его государств-членов и агентств, а также Международного уголовного суда позволит собрать, проанализировать и обработать доказательства наиболее полным и эффективным способом", - сообщают в ЕК.

В ближайшее время комиссар юстиции Дидье Рейндерс свяжется с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой и обсудят дальнейшую работу.

Напомним, что после опубликованных фото из Бучи не только Евросоюз собирается ввести против России новый пакет санкций, но и Макрон анонсировал продвижение в вопросе ограничения поставок нефти и угля из РФ.

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